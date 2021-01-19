Судью, который покусал патрульного, лишили премии

Одесский судья Владимир Кочко получил строгий выговор от Высшего совета правосудия и лишился премии за три месяца за нападение на полицейских.

По данным СМИ, судья Кочко уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения Фото: depositphotos.com

Судья Овидиопольского районного суда Одесской области Владимир Кочко получил строгий выговор от Высшего совета правосудия за нападение в 2018 году на патрульных полицейских. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По итогам разбирательства, которое состоялось во Второй Дисциплинарной палате Высшего совета правосудия вчера, 18 января, Кочко получил строгий выговор и был лишен доплат к должностному окладу на три месяца за совершение правонарушения и поведение, порочащее честь судьи.

Обстоятельства дисциплинарного дела изложены в акте об его открытии на сайте ВСП.

26 июля 2018 года одесские патрульный остановили автомобиль Nissan Leaf, который нарушал правила дорожного движения. За рулем находилась бывшая жена судьи Кочко, он сам сидел на пассажирском сидении. Инспекторы решили провести тест на содержание алкоголя, который показал в крови женщины около 1,15 промилле, после чего полицейские составили протокол по факту управления транспортным средством в нетрезвом виде.

В это же время сам судья, также демонстрируя признаки алкогольного опьянения, "совершал действия, порочащие звание судьи, в частности, проявлял неуважение к должностным лицам полиции, использовал в разговоре нецензурную лексику, кусал инспекторов полиции, при этом подчеркивал свой судейский статус для избежания ответственности".

Издание "Цензор.НЕТ" отмечает, что на месте правонарушения также были активисты, которые обвиняли женщину-водителя в подмене – по их словам, на самом деле управлял машиной судья, который во время остановки пересел на сиденье пассажира.

Издание отмечает, что Кочко уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.