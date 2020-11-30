"Требовала проведения ПЦР". В Славянске мать ребенка избила фельдшера

Когда в Славянске мать ребенка била прибывшего фельдшера, ее родственники "безразлично" за этим наблюдали, заявили в Донецком областном центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.

В Славянске Донецкой области приехавшего по вызову фельдшера избила мать ребенка. Об этом 29 ноября проинформировал в Facebook Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Выезжая сегодня ночью на вызов по поводу повышения температуры тела у ребенка, фельдшер, а это была хрупкая девушка, даже представить себе не могла, чем он закончится. А закончилось тем, что агрессивная мать ребенка, требуя нецензурной бранью проведения ПЦР, нанесла телесные повреждения фельдшеру, разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами", – говорится в сообщении.

В центре назвали "шокирующим" тот факт, что "другие члены семьи безразлично за всем этим безобразием наблюдали".

"К счастью, с фельдшером все в порядке, по сравнению с тем, что могло произойти", – отметили в организации.

Там подчеркнули, что бригады экстренной медпомощи "не проводят тестирования на COVID-19 никаким методом".

По состоянию на 30 ноября в стране зарегистрировано 732 625 случаев коронавирусной инфекции (в Донецкой области – почти 23 тыс.), из них 9946 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 12 327 пациентов с COVID-19, выздоровело 345 149 человек.