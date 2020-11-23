Три сотрудника полиции Киева похитили львовянина и требовали $10 тыс.

Трем столичным полицейским сообщили о подозрении в похищении человека. Об том 23 ноября проинформировала пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook.
По данным следствия, сотрудники одного из районных управлений полиции Киева в сентябре 2020 года, не имея оснований, задержали львовянина, который занимался продажей автомобиля.
Пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" рассказала, что полицейские общались с мужчиной как "потенциальные покупатели", но потом заявили, что "автомобиль краденый", надели на него наручники и требовали $10 тыс. за непривлечение к ответственности за якобы попытку продажи угнанного авто.
Задержанному разрешили позвонить родственнику и поехали за деньгами в Ровенскую область, где родственник потерпевшего передал часть "выкупа" в размере €2 тыс. После этого правоохранители отпустили потерпевшего с условием, что он позже передаст оставшиеся деньги, сообщила Максимец.
По ее словам, львовянин, который не совершил никакого преступления, обратился к правоохранителям. Были установлены личности трех правоохранителей, которые принимали участие в совершении преступления.
"Будем просить круглосуточный домашний арест и отстранение от должностей", – сообщила Максимец.
Санкция ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.