Три сотрудника полиции Киева похитили львовянина и требовали $10 тыс.

Сотрудники одного из районных управлений полиции Киева в сентябре 2020 года, не имея оснований, задержали львовянина, который занимался продажей автомобиля, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Трем столичным полицейским сообщили о подозрении в похищении человека. Об том 23 ноября проинформировала пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook.

По данным следствия, сотрудники одного из районных управлений полиции Киева в сентябре 2020 года, не имея оснований, задержали львовянина, который занимался продажей автомобиля.

Пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" рассказала, что полицейские общались с мужчиной как "потенциальные покупатели", но потом заявили, что "автомобиль краденый", надели на него наручники и требовали $10 тыс. за непривлечение к ответственности за якобы попытку продажи угнанного авто.

Задержанному разрешили позвонить родственнику и поехали за деньгами в Ровенскую область, где родственник потерпевшего передал часть "выкупа" в размере €2 тыс. После этого правоохранители отпустили потерпевшего с условием, что он позже передаст оставшиеся деньги, сообщила Максимец.

По ее словам, львовянин, который не совершил никакого преступления, обратился к правоохранителям. Были установлены личности трех правоохранителей, которые принимали участие в совершении преступления.

"Будем просить круглосуточный домашний арест и отстранение от должностей", – сообщила Максимец.

Санкция ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.