У шестилетнего ребенка из Харькова, на которого упали футбольные ворота, черепно-мозговая травма, он в тяжелом состоянии – врач

Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, ссылаясь на данные заместителя главного врача городской больницы скорой помощи Елены Полищук.

"По данным руководителя, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой", – рассказали в горсовете и уточнили, что мальчик в сознании.

После падения ворот его нашли в бессознательном состоянии.

Инцидент произошел на территории частной школы, речь идет о лицее "Первая украинская школа", он получил лицензию на право заниматься обучением 15 июля 2020 года, рассказал замдиректора областного департамента науки и образования Владимир Игнатьев, пишет Newsroom. Сейчас там учатся 164 ребенка.

Мальчик тоже учится в этой школе, его мама там работает. На спортивной площадке он ждал маму, рассказала спикер Московского райотдела полиции Харькова Эвелина Черепахина, сообщает Общественное. Телеканал опубликовал в Telegram видео происшествия, которое получил от анонимных источников. На ролике видно, что вблизи ворот в момент их падения было несколько детей.