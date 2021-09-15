В Харькове футбольные ворота упали на ребенка, он в реанимации – полиция

"По словам дежурного врача, после приезда по вызову они обнаружили на школьном стадионе по улице Академика Павлова ребенка без сознания, рядом на земле лежали металлические футбольные ворота", – говорится в сообщении.

Мальчика госпитализировали в реанимацию Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Изданию Newsroom в Харьковском городском совете рассказали, что инцидент произошел на территории частной школы.

Пресс-секретарь полиции Елена Баранник уточнила "Общественному", что ворота упали на ребенка.