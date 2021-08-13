В Хмельницкой области суд приговорил мужчину к 10 годам тюрьмы за изнасилование мальчика

"Осужденный поддерживал с мальчиком дружеские отношения, часто приглашал его к себе в гости. В один из таких дней демонстрацией роликов сексуального характера мужчина склонил ребенка к неправомерным действиям. После изнасилования приговоренный приказал никому ничего не говорить. Однако напуганный мальчик все-таки рассказал об этом своему старшему брату", – сообщили в ведомстве.

Мужчина приговорен к 10 годам тюрьмы, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса (изнасилование).