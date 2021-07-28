20-летний житель Николаева изнасиловал 15-летнюю бывшую подругу – полиция

По словам девушки, с мужчиной она не общается уже около шести месяцев.

"В доме также находилась бабушка потерпевшей, которую злоумышленник угрозами заставил молчать. Девушке удалось освободиться, когда в их дом пришли общие знакомые, они вызвали полицию, однако молодой человек убежал", – отметили правоохранители.

Полицейские установили местонахождение 20-летнего злоумышленника и задержали его.

"Задержанный является фигурантом другого уголовного производства за причинение тяжких телесных повреждений участнику АТО, дело по этому факту больше года рассматривается в суде. Тогда ему была избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей", – уточнили в полиции.

Правоохранители проводят расследование по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.