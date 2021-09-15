Харьковская школьница стала донором волос для девочки, страдающей облысением

Ира из Черкас приехала в Харьков, где ей установили готовую систему, это заняло около двух часов. Система замещения волос не слетит с головы, даже если девочка пойдет на танцы или плавание.

Эмилия пришла на встречу с Ирой с подарками, она принесла кольцо и браслет с сердечками.

"Я бы хотела поддержать таких детей и хотела бы, чтобы моих волос всем-всем-всем хватило", – поделилась девочка.

По словам Эмилии, она опять готова отдать отросшие волосы на благотворительность. Тем временем Ирина привыкает к новой прическе.

"Необычно, но думаю, со временем это пройдет. Цвет мне очень нравится, сами волосы тоже. Я очень рада теперь", – поделилась девочка.

"Из рыжих косичек нашей Эмилии была изготовлена система замещения волос и установлена девочке, страдающей алопецией. Они почти ровесницы. Обе тонко чувствующие и разумные не по годам. Все взрослые тетеньки, наблюдавшие знакомство девчонок, расчувствовались и поплакали", – написала в Facebook бабушка Эмилии Кира Джафарова.

Она отметила, что в проекте принимали участие специалисты украинского Институт трихологии и итальянская компания Cesare Ragazzi Laboratories. По словам Джафаровой, результатом огромной работы удовлетворены все.