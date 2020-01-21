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У жителя Львова нашли часы со встроенной видеокамерой. Штраф составил 3400 грн

Сиховский суд Львова признал гражданина виновным в незаконном владении техническим средством негласного съема информации.

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Камера была замаскирована под настольные часы
Камера была замаскирована под настольные часы
Фото: pixabay.com (иллюстративный снимок)

14 января Сиховский районный суд Львова оштрафовал местного жителя на 3400 грн за приобретение специального технического средства негласного получения информации. Об этом сообщает "Судовий репортер" со ссылкой на приговор.

В феврале 2018 года мужчина на сайте OLX.ua нашел объявление жителя села Ильцы Ивано-Франковской области о продаже электронных настольных часов, в которые встроены скрытая миниатюрная видеокамера и микрофон. Приспособление позволяло вести скрытую видеосъемку, в том числе в режиме реального времени.

За часы львовянин заплатил 1780 грн на банковскую карточку продавца, посылку получил в отделении "Новой почты".

В ноябре 2019 года у мужчины дома провели обыск, часы изъяли и уничтожили по решению суда. По делу заключено соглашение о признании вины.

Теги: Львов, обыск, штраф, часы
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