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Убившего и съевшего двух собак жителя Житомирской области приговорили к пяти годам тюрьмы – прокуратура

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Подсудимый свою вину признал
Подсудимый свою вину признал
Фото: suspilne.media

В Житомирской области к пяти годам лишения свободы суд приговорил жителя Коростышевского района, который жестоко убил двух собак. Об этом 23 сентября проинформировала прокуратура региона.

"Преступление против общественного порядка и нравственности 27-летний житель одного из сел Коростышевского района совершил в феврале 2021 года. Злоумышленник заманил в свой двор овчарку и еще одну бездомную собаку и, применяя хозяйственные инструменты, в гаражном помещении с особой жестокостью убил их, расчленив на части, с целью приготовления для себя блюда", – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что в суде "злоумышленник свою вину признал, однако в содеянном не раскаялся".

"Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый имеет определенные расстройства здоровья, однако они не влияют на контроль над его действиями и несение ответственности за них, и он является вменяемым", – отметили в ведомстве.

Помимо лишения свободы за жестокое обращение с животными, повлекшее их смерть, суд взыскал с него 50 тыс. грн морального вреда "в пользу потерпевшей".

В прокуратуре также отметили, что "в ходе досудебного расследования подозреваемый неоднократно нарушал требования меры пресечения – пребывание под круглосуточным домашним арестом, что вызвало опасения односельчан, в связи с чем ему изменена мера пресечения на содержание под стражей, последние три месяца – на пребывание под залогом".

Общественное сообщало, что инцидент с убийством собак произошел в Харитоновской территориальной общине, обвиняемого зовут Денис Дерипаска, а владелицу одной из убитых собак – Татьяна Толстихина.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: смерть, убийство, прокуратура, тюрьма, животные, Житомирская область, приговор, экспертиза, собаки, суд, еда
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