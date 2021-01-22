Убийца двух человек в Одессе рассказал о ритуале, в ходе которого убил своего отца

В Одессе Киевский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в двойном убийстве Дмитрию Пономаренко. Он будет находиться под стражей два месяца, пишет "Думская".
Адвокат подозреваемого просил избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, но суд удовлетворил ходатайство прокурора.
Пономаренко сознался в содеянном, заявил, что сожалеет, и попросил отправить его за решетку.
"Я совершил убийство своего отца. Я был под влиянием всего… и сейчас понимаю, что на меня нацелены все взгляды", – цитирует Пономаренко "Сегодня".
Мужчина рассказал журналистам, что "возомнил себе, что может убить": "Это все самонакрут мой. Был ритуал, в котором я сам себя убеждал, что все вокруг наблюдают за мной и я – за всеми. Что я выполняю и ваши приказы в том числе", – заявил он.
На вопрос журналиста о том, понял ли он, что не является богом, Пономаренко ответил: "Я понял, что все мы об этом помним и забываем. Я раскаиваюсь в содеянном".
По данным "Думской", Пономаренко женат, у него есть четырехлетний сын. Официально он безработный, но трудился неоформленным. Незадолго до убийства хотел уволиться.
Пономаренко задержали 20 января. "Думская" писала, что голого и окровавленного жителя Одессы с человеческой головой в руках и обмотанного внутренностями увидели на улице прохожие. По данным полиции, он убил своего отца и 32-летнего мужчину, который снимал у его отца комнату.
По данным "Страны", убийство он совершил в состоянии наркотического опьянения, а полиции заявил, что считает себя богом, который принес себе жертву, потому что о нем забыли.