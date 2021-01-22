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ПРОИСШЕСТВИЯ

Убийца двух человек в Одессе рассказал о ритуале, в ходе которого убил своего отца

Одессит Дмитрий Пономаренко раскаивается в убийстве двух человек. Он сам попросил суд отправить его за решетку.

Пономаренко: Я был под влиянием всего
Пономаренко: Я был под влиянием всего
Фото: dumskaya.net

В Одессе Киевский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в двойном убийстве Дмитрию Пономаренко. Он будет находиться под стражей два месяца, пишет "Думская".

Адвокат подозреваемого просил избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, но суд удовлетворил ходатайство прокурора. 

Пономаренко сознался в содеянном, заявил, что сожалеет, и попросил отправить его за решетку.

"Я совершил убийство своего отца. Я был под влиянием всего… и сейчас понимаю, что на меня нацелены все взгляды", – цитирует Пономаренко "Сегодня".

Мужчина рассказал журналистам, что "возомнил себе, что может убить": "Это все самонакрут мой. Был ритуал, в котором я сам себя убеждал, что все вокруг наблюдают за мной и я – за всеми. Что я выполняю и ваши приказы в том числе", – заявил он. 

На вопрос журналиста о том, понял ли он, что не является богом, Пономаренко ответил: "Я понял, что все мы об этом помним и забываем. Я раскаиваюсь в содеянном".

По данным "Думской", Пономаренко женат, у него есть четырехлетний сын. Официально он безработный, но трудился неоформленным. Незадолго до убийства хотел уволиться. 

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net

Пономаренко задержали 20 января. "Думская" писала, что голого и окровавленного жителя Одессы с человеческой головой в руках и обмотанного внутренностями увидели на улице прохожие. По данным полиции, он убил своего отца и 32-летнего мужчину, который снимал у его отца комнату.

По данным "Страны", убийство он совершил в состоянии наркотического опьянения, а полиции заявил, что считает себя богом, который принес себе жертву, потому что о нем забыли.

Теги: Одесса, убийство, полиция, наркотики, суд
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