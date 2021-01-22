Мужчина, совершивший двойное убийство в Одессе, считает себя богом – СМИ

Житель Одессы, которого задержали 20 января по подозрению в расчленении отца и убийстве еще одного человека, говорил о жертвоприношении после задержания, он был зол, что люди не почитают его, как бога, пишет "Страна".

Мужчину заметили прохожие, когда он, окровавленный и с головой отца в руке, курил на улице Фото: od.npu.gov.ua

Мужчина, которого 20 января задержали по подозрению в убийстве двух человек, считает себя богом. Об этом сообщила 21 января "Страна", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По данным полиции, он совершил убийство отца и еще одного человека. Одному из погибших вспорол брюшную полость, а другому отрезал голову. "Думская" писала, что голого и окровавленного жителя Одессы с человеческой головой в руках и обмотанного внутренностями увидели на улице прохожие. Он курил.

По данным "Страны", мужчину зовут Дмитрий П., ему 30 лет. Он вышел на улицу с головой отца в руках, вторая жертва – 33-летний Александр Д., который снимал комнату у отца задержанного, рассказал собеседник издания.

Дмитрий нигде не работал в последние несколько месяцев и убийство совершил в состоянии наркотического опьянения, пишет "Страна". Его отцу Игорю П. было 53 года, сообщило издание.

"Дома у него изъяли пакетики со следами каких-то кристаллов. Скорее всего, это синтетические наркотики. После их употребления последствия бывают самые страшные. Кроме того, парень давно проявлял явные признаки психического расстройства. После задержания вел себя очень неадекватно. Но он понимает, что убил двух человек, в том числе родного отца. Говорил, что это была жертва ему – богу. Дескать, он спустился на землю, но не встретил здесь почитания. Люди забыли бога, и он разозлился", – рассказал собеседник журналистов.

В полиции сообщили, что подозреваемый объяснил: убил отца и знакомого во время ритуального обряда. Там уточнили, что второй жертве было 32, а не 33 года.

Ему сообщили о подозрении по п. 1 ч. 2. ст. 115 (умышленное убийство двух или больше человек) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лишения свободы или пожизненное заключение. Правоохранители намерены ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде ареста без альтернативы залога.