ГОРДОН
 
 
МИР

Криминалисты подтвердили подлинность голоса главы КГБ Беларуси, планировавшего убийство Шеремета

Российская криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов подтвердила подлинность аудиозаписи, на которой глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев планирует серию политических убийств, в том числе убийство журналиста Павла Шеремета.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве
Фото: EPA

Исследование некоммерческой организации "Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов" подтвердило подлинность аудиозаписи разговоров бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, в которых обсуждалось убийство журналиста Павла Шеремета. Лаборатория опубликовала отчет об экспертизе 18 января.

Исследование заказал телеканал "Настоящее Время". 

Перед экспертом был поставлен вопрос: одному или разным лицам принадлежит голос и речь диктора, реплики которого в стенограмме разговора, записанного на фонограмме из файла leak audio.mp3, обозначены "Голос 1", и голос и речь диктора, называемого "Вадим Зайцев" в титрах на представленных видеофонограммах.

Специалист пришел к выводу, что это голос одного человека.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Бельгийское издание EUobserver 4 января 2021 года опубликовало аудиозаписи разговоров бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, в которых, в частности, обсуждалась возможность убийства Шеремета. Как утверждает издание, разговоры записывались скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в минском офисе Зайцева. Исходя из записи, Зайцев говорил, что задачу по организации политических убийств перед КГБ поставил непосредственно тогдашний президент Беларуси Александр Лукашенко и выделил на это $1,5 млн.

По словам Макара, он получил эту запись "от анонимных источников в КГБ тогда же, когда она была сделана, – в 2012 году".

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, поскольку "касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем".

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО, Антоненко находится под стражей уже больше года. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству Шеремета.

Теги: Беларусь, убийство, Павел Шеремет, КГБ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  В России от коронавируса скончался аккомпаниатор Кобзона
  В России от коронавируса скончался аккомпаниатор Кобзона
Уэст и Кардашян перестали посещать занятия по семейной терапии – СМИ
Уэст и Кардашян перестали посещать занятия по семейной терапии – СМИ
Анита Луценко призналась, что мечтает проколоть соски
Анита Луценко призналась, что мечтает проколоть соски
  "Вот тебе, вот тебе! Он нашел моложе". Брежнева рассказала, как реагирует на новости о якобы "изменах" мужа
  "Вот тебе, вот тебе! Он нашел моложе". Брежнева рассказала, как реагирует на новости о якобы "изменах" мужа
76-летний Дуглас показал новорожденного внука
76-летний Дуглас показал новорожденного внука
"Сплошная медитация". Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить пасту с тунцом
"Сплошная медитация". Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить пасту с тунцом
"Атлантида" Васяновича вошла в длинный список претендентов на премию BAFTA
"Атлантида" Васяновича вошла в длинный список претендентов на премию BAFTA
Проживающая в России Ани Лорак встретилась в Украине с мамой. Фото
Проживающая в России Ани Лорак встретилась в Украине с мамой. Фото
  "Я – то, что нужно". Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до "ВИА Гры"
  "Я – то, что нужно". Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до "ВИА Гры"
Экс-жена Узелкова рассказала, какого мужчину видит рядом с собой
Экс-жена Узелкова рассказала, какого мужчину видит рядом с собой
Остапчук рассказал о приставаниях богатых женщин
Остапчук рассказал о приставаниях богатых женщин
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из залива. Видео
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из залива. Видео
Вдова Грачевского показала его могилу
Вдова Грачевского показала его могилу
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности
Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS