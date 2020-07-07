Убийство журналиста в Черкассах. Вероятного убийцу засняли 17 камер наблюдения

Полиция провела шесть осмотров мест происшествия и пять обысков в рамках расследования убийства черкасского журналиста Вадима Комарова.

Полиция допросила почти 1500 человек в рамках производства об убийстве в Черкассах журналиста Вадима Комарова. Об этом в Нацполиции сообщили Национальному союзу журналистов Украины.

Также полиция провела шесть осмотров мест происшествия и пять обысков, во время проведения которых изъяла следовую информацию, вещи потерпевшего и другие предметы, которые могут стать доказательствами в уголовном производстве.

Кроме того, по маршруту движения потерпевшего установлены и обработаны видеозаписи с 99 камер видеонаблюдения, изъяты видеозаписи 40 камер, на 17 из которых зафиксирован предполагаемый преступник.

По изъятым в ходе расследования объектам назначено 19 экспертиз, из которых на сегодняшний день выполнено 18, а одна экспертиза находится на стадии исполнения в экспертном учреждении. Однако, несмотря на проводимую работу, личность убийцы не установлена.

4 мая избитого Комарова обнаружили недалеко от центра Черкасс. Сначала правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном телесном повреждении, позже переквалифицировали на статью "покушение на умышленное убийство".

В числе версий, которые рассматривает следствие, – нападение из-за профессиональной деятельности Комарова.

20 июня Комаров умер. С момента нападения он был без сознания и находился в состоянии комы.