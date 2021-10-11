Украинские правоохранители сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн экс-владельцу "Дельта Банка"

"Он же в свое время занимал должность председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества с убытком в более 1 млрд грн. Сообщение о подозрении получили два заместителя главы совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний", – уточнила генпрокурор.

Прокуроры вручили экс-владельцу ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 1 млрд грн.

Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без проведения оценки.

"42 млн грн долга были проданы за четыре млн грн. Но даже этих средств банк не получил – "выгодную" сделку провернули через корректировку остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем ПАО "Дельта Банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность", – отмечено в посте.

По информации Венедиктовой, в этой схеме, кроме имущественных прав на кредитную задолженность, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн.

"О непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по данному кредиту были восемь земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз. По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества", – подчеркнула генпрокурор.

Правоохранители арестовали активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности наложен арест на 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Арестован счет главы совета директоров "Дельта Банка" в швейцарском банке, на котором хранится $1 млн.

Венедиктова сообщила, что Офис генпрокурора координирует расследование по производствам относительно 10 крупных должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.

"Совокупная задолженность этих банков перед собственными вкладчиками, не покрытая выплатами Фонда, составляет более 120 млрд грн. И часть этих средств, по данным правоохранителей, банально растрачена и разворована собственниками и менеджментом этих учреждений", – заявила генпрокурор.