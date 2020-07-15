Активы ликвидированного "Дельта Банка" выставят на торги

На аукцион выставят права требования и имущественные права по 987 кредитным договорам "Дельта Банка", начальная стоимость которых составляет 837,9 млн грн.

"Дельта Банк" был признан неплатежеспособным в 2015 году и позже выведен с рынка Фото: depositphotos.com

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 21 июля повторно проведет торги по активам "Дельта Банка". Об этом сообщила пресс-служба фонда.

На торги выставят пул кредитов "Дельта Банка", их начальная стоимость составит 837,9 млн грн.

В пул входят права требования и имущественные права по 987 кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования, 17 ипотечных кредитов физических лиц, 82 кредита физлиц, обеспеченные движимым имуществом и другим залогом, 26 кредитов физлиц без залога, 13 объектов недвижимого имущества и имущественных прав на недвижимое имущество, основных средств, а также дебиторская задолженность и имущественные права по дебиторской задолженности.

Торги пройдут на электронной площадке "ProZorro.Продажі" по голландской модели (аукцион на понижение цены).

"Дельта Банк" был признан неплатежеспособным в марте 2015 года. В октябре Национальный банк Украины ликвидировал финучреждение. Правоохранители подозревают бывшее руководство банка в хищениях средств.

В июне сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов продал четыре пула активов "Дельта Банка" стоимостью около 1 млрд грн за 53 млн, то есть с дисконтом в 95%.