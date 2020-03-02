Бизнесмен Барщовский: На сегодня к нам нет никаких претензий со стороны "Дельта Банка" и Фонда гарантирования вкладов

Основатель группы компаний Т.В. Fruit Тарас Барщовский прокомментировал слухи, которые распространяются вокруг его бизнеса.

На сегодня к компании Т.В. Fruit нет никаких юридических претензий со стороны "Дельта Банка" и Фонда гарантирования вкладов. Т.В. Fruit вообще не имела деловых отношений с АО "Дельта Банк", потому что компании в годы деятельности финансового учреждения, вообще еще не существовало, рассказал в интервью "НВ Бизнес" основатель группы компаний Тарас Барщовский.

Владелец Т.В. Fruit пояснил, что с АО "Дельта Банк" сотрудничала его компания ООО "Яблуневий дар" еще в 2010 году. Однако накануне банкротства банка ООО "Яблуневий дар" прошло так называемую процедуру "схлопывания" долгов – зачет встречных однородных требований и прекращение обязательств по уплате компанией кредитной задолженности перед банком.

Учитывая сложности, возникшие у многих с началом финансовых проблем "Дельта Банка", у "Яблуневого дара" была очередь из компаний, которые готовы были решить проблему с возвратом банковского депозита путем "взаимозачета". Кредитные обязательства "Яблуневого дара", согласно действующему законодательству, были обменены на $60 млн депозитных средств компании Cargill, пояснил Барщовский.

"В 2019 году Верховный Суд решил, что нельзя было проводить эту процедуру из-за конвертации доллара в евро. Я с этим не согласен, но что я могу сделать. Одновременно Фонд гарантирования вкладов продал на аукционе пул активов "Дельта Банка", который выкупила какая-то частная компания. Вот и все. На сегодня к нам нет никаких претензий со стороны "Дельта Банка" и Фонда гарантирования вкладов", – заверил основатель и владелец группы компаний Т.В. Fruit.

Он добавил, что список должников "Дельта Банка" можно свободно проверить, и среди них компаний "Яблуневий дар" и "Танк Транс" нет, так как право требования было продано.

Барщовский отметил, что на сегодня в компанию Т.В. Fruit не было ни одного официального обращения со стороны покупателей портфеля активов банка. Но в случае, если такие обращения будут и заинтересуют бизнесмена – он готов к дискуссии.

Тарас Барщовский известен как бизнесмен, который производит соки под брендами Galicia и "Світанок", а также как поставщик яблочного концентрата – сырья для производства соков. В 2019-м НВ и инвесткомпания Dragon Capital оценили состояние бизнесмена в $105 млн, что соответствует 60-й строчке рейтинга Топ-100 самых богатых украинцев.

В состав группы T.B. Fruit входят семь заводов по производству яблочного концентрата и других плодово-ягодных продуктов. Четыре из них размещены в Украине, один – в Молдове и два – в Польше. По словам самого Барщовского, его компания занимает 9–12% мирового рынка яблочного концентрата, сообщает НВ.

"Дельта Банк" был признан неплатежеспособным в марте 2015 года. В октябре Национальный банк Украины ликвидировал финучреждение.

В июле 2015 года Генеральная прокуратура получила разрешение на внеплановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности "Дельта Банка" в период с 2012-го по март 2015 года, сказано в определении Печерского райсуда. В материалах дела указано, что банк в 2014 году получил от НБУ рефинансирование в размере около 10 млрд грн, из которых 4,1 млрд грн потратил на приобретение $535,3 млн и перечислил эти деньги за границу "в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий".