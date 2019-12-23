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Бывшее руководство "Дельта Банка" подозревают в хищении 4,4 млрд грн

Трем членам бывшего руководства "Дельта Банка" сообщили о подозрении в хищении 4,4 млрд грн. По версии следствия, в течение 2012–2015 годов они кредитовали подконтрольную фиктивную компанию, а деньги выводили на офшорные счета.

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Правоохранители установили, что руководство "Дельта Банка" незаконно выводило деньги в особо крупных размерах
Правоохранители установили, что руководство "Дельта Банка" незаконно выводило деньги в особо крупных размерах
Фото: Дельта Банк / Facebook

Правоохранители 23 декабря объявили подозрение бывшей главе совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса этого финучреждения и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью в хищении 4,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Оперативное сопровождение материалов дела осуществлялось сотрудниками департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева и под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Правоохранители установили, что должностные лица АО "Дельта Банк" незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. На протяжении 2012–2015 годов они выдавали кредиты подконтрольной компании, а деньги перечислялись на основании фиктивных сделок на офшорные счета. 

По версии следствия, руководство "Дельта Банка" для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивалось в работу международной платежной системы и вносило ложные сведения в автоматизированную банковскую систему. Такие действия стали основанием признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, подтверждены причиненные должностными лицами АО "Дельта Банк" убытки в сумме 4,4 млрд грн.

На данный момент проверяется возможная причастность других служебных лиц и собственников АО "Дельта Банк" к такой противоправной деятельности.

"Дельта Банк" был признан неплатежеспособным в марте 2015 года. В октябре Национальный банк Украины ликвидировал финучреждение.

В июле 2015 года Генеральная прокуратура получила разрешение на внеплановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности "Дельта Банка" в период с 2012-го по март 2015 года, сказано в определении Печерского райсуда. В материалах дела указано, что банк в 2014 году получил от НБУ рефинансирование в размере около 10 млрд грн, из которых 4,1 млрд грн потратил на приобретение $535,3 млн и перечислил эти деньги за границу "в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий".

"Договоры, заключенные с этими компаниями, содержат признаки фиктивности и направлены на хищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ", – отмечалось в определении суда.

В феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн экс-главе совета правления "Дельта Банка" Елене Поповой и трем другим лицам. Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что "все аферисты сбежали за границу", но пообещал "рано или поздно их поймать".

Пресс-служба ГПУ отмечала, что фигурантам дела инкриминируют ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное группой лиц), им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Полиция разыскивает Попову с марта 2017 года, сообщается на сайте МВД.

10 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц арестовал активы, принадлежащие владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну.

Теги: Дельта Банк, офшор, ГПУ, Нацполиция, Елена Попова, отмывание денег, хищение
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