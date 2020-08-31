ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Вице-президент Cargill ошибся в оценке законности их соглашений по кредитам "Дельта Банка" – СМИ

Вице-президент американской корпорации Cargill Марк Конлон в 2016 году говорил, что сделки по переуступке долговых обязательств "Дельта Банка", заключенные с компанией, законны. В 2020 году Верховный Суд Украины принял противоположное решение, пишет УНН.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Дельта Банк" был ликвидирован в 2015 году
"Дельта Банк" был ликвидирован в 2015 году
Фото: Дельта Банк / Facebook

Вице-президент американской корпорации Cargill Марк Конлон в 2016 году ошибся, оценивая законность соглашений компании по кредитам "Дельта Банка". К такому выводу пришли журналисты агентства УНН, проанализировав решение Верховного Суда от 18 августа. 

Агентство напомнило, что четыре года назад Конлон инициировал встречу с тогдашними главой Администрации Президента Борисом Ложкиным и директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константином Ворушилиным.

"Сделки, заключенные с Cargill, о которых впоследствии были дезинформированы представители Украинского государства, являлись переуступкой и были предназначены третьим лицам для долговых обязательств "Дельта Банка", которыми владеет Cargill. Переуступка или долговые обязательства, подобные этим, являются распространенной рыночной практикой и были совершены в соответствии с действующим украинским и международным законодательством. Cargill предан идее ведения нашего бизнеса на высоком уровне добросовестности, подотчетности и ответственности по всему миру. Это включает в себя соблюдение законов стран, в которых мы ведем свою деятельность", – заявлял он в письме, адресованном в АП и ФГФЛ, которое цитирует "РБК-Украина"

УНН 18 августа сообщили в Верховном Суде, что ВС признал незаконным соглашение о "схлопывании" кредитов "Дельта Банка" между Cargill и компанией "Яблочный дар" (входит в состав международной группы компаний "T.B. Fruit"), а также между Cargill и "Танк Транс" на общую сумму около €60 млн

Кроме того, по данным журналистов, полиция готова объявить бывшему совладельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну о подозрении по уголовному производству о "схлопывании" кредитов между Cargill и должниками "Дельта Банка" – "Ильичевским зерновым терминалом" и "Стройбудом Ильичевска". 

ZN.UA писало, что вывод из "Дельта Банка" прав требования по кредиту компании "Яблочный дар" на вышеназванную сумму курировали два сотрудника московского офиса Cargill Financial Services International – Иван Киселев и Роман Гусейнов. Первый, по данным журналистов, является кумом заместителя главы совета директоров "Дельта Банка" Виталия Масюры. По данным ZN.UA, Масюру объявляли в международный розыск в 2016 году

"Дельта Банк" был признан неплатежеспособным в марте 2015 года. В октябре Национальный банк Украины ликвидировал финучреждение.

Теги: Дельта Банк, Верховный Суд, кредиты, Cargill
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефремов в суде заявил, что в день ДТП пил водку
Ефремов в суде заявил, что в день ДТП пил водку
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой сдали тесты на COVID-19
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой сдали тесты на COVID-19
"Обещаю светить". Цибульская обнародовала фото с мужем и сыном
"Обещаю светить". Цибульская обнародовала фото с мужем и сыном
За день до годовщины знакомства Квиткова и Добрынин попали в ДТП. Фото
За день до годовщины знакомства Квиткова и Добрынин попали в ДТП. Фото
"Бомба, секс и кайф". В Instagram оценили танец пышнотелой певицы alyona alyona
"Бомба, секс и кайф". В Instagram оценили танец пышнотелой певицы alyona alyona
Комаров обнародовал селфи с Зеленским и рассказал, как отреагировал на звание заслуженного журналиста
Комаров обнародовал селфи с Зеленским и рассказал, как отреагировал на звание заслуженного журналиста
  Reflection. Агилера выпустила клип на новую версию песни. Видео
  Reflection. Агилера выпустила клип на новую версию песни. Видео
Депп повторно подал в суд на экс-супругу Херд – СМИ
Депп повторно подал в суд на экс-супругу Херд – СМИ
"Какие счастливые, аж светитесь". Потап и Каменских отправились на отдых. Фото
"Какие счастливые, аж светитесь". Потап и Каменских отправились на отдых. Фото
Вдова Кордеро посвятила мужу песню, которую он не успел дописать
Вдова Кордеро посвятила мужу песню, которую он не успел дописать
  "Противостояние". Вышел первый тизер сериала с Вупи Голдберг по роману Кинга. Видео
  "Противостояние". Вышел первый тизер сериала с Вупи Голдберг по роману Кинга. Видео
  Фронтмен Little Big Прусикин объявил о разводе и назвал его причины
  Фронтмен Little Big Прусикин объявил о разводе и назвал его причины
"Мамин помощник". Tarabarova с годовалым сыном испекла пирог
"Мамин помощник". Tarabarova с годовалым сыном испекла пирог
"Что-то мы с папой волнуемся". Бужинская отдает двойняшек в садик
"Что-то мы с папой волнуемся". Бужинская отдает двойняшек в садик
"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в связи с пандемией коронавируса
"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в связи с пандемией коронавируса
В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point
В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Умерла актриса "Терминатора 2"
Умерла актриса "Терминатора 2"
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
45-летний Джеджула станет отцом во второй раз
45-летний Джеджула станет отцом во второй раз
"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой
"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой
Младший сын Валерии женился. Фото
Младший сын Валерии женился. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS