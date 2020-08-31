Вице-президент Cargill ошибся в оценке законности их соглашений по кредитам "Дельта Банка" – СМИ

Вице-президент американской корпорации Cargill Марк Конлон в 2016 году говорил, что сделки по переуступке долговых обязательств "Дельта Банка", заключенные с компанией, законны. В 2020 году Верховный Суд Украины принял противоположное решение, пишет УНН.

Вице-президент американской корпорации Cargill Марк Конлон в 2016 году ошибся, оценивая законность соглашений компании по кредитам "Дельта Банка". К такому выводу пришли журналисты агентства УНН, проанализировав решение Верховного Суда от 18 августа.

Агентство напомнило, что четыре года назад Конлон инициировал встречу с тогдашними главой Администрации Президента Борисом Ложкиным и директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константином Ворушилиным.

"Сделки, заключенные с Cargill, о которых впоследствии были дезинформированы представители Украинского государства, являлись переуступкой и были предназначены третьим лицам для долговых обязательств "Дельта Банка", которыми владеет Cargill. Переуступка или долговые обязательства, подобные этим, являются распространенной рыночной практикой и были совершены в соответствии с действующим украинским и международным законодательством. Cargill предан идее ведения нашего бизнеса на высоком уровне добросовестности, подотчетности и ответственности по всему миру. Это включает в себя соблюдение законов стран, в которых мы ведем свою деятельность", – заявлял он в письме, адресованном в АП и ФГФЛ, которое цитирует "РБК-Украина".

УНН 18 августа сообщили в Верховном Суде, что ВС признал незаконным соглашение о "схлопывании" кредитов "Дельта Банка" между Cargill и компанией "Яблочный дар" (входит в состав международной группы компаний "T.B. Fruit"), а также между Cargill и "Танк Транс" на общую сумму около €60 млн.

Кроме того, по данным журналистов, полиция готова объявить бывшему совладельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну о подозрении по уголовному производству о "схлопывании" кредитов между Cargill и должниками "Дельта Банка" – "Ильичевским зерновым терминалом" и "Стройбудом Ильичевска".

ZN.UA писало, что вывод из "Дельта Банка" прав требования по кредиту компании "Яблочный дар" на вышеназванную сумму курировали два сотрудника московского офиса Cargill Financial Services International – Иван Киселев и Роман Гусейнов. Первый, по данным журналистов, является кумом заместителя главы совета директоров "Дельта Банка" Виталия Масюры. По данным ZN.UA, Масюру объявляли в международный розыск в 2016 году.

"Дельта Банк" был признан неплатежеспособным в марте 2015 года. В октябре Национальный банк Украины ликвидировал финучреждение.