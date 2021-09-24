Украл у знакомого $105 тыс. и пытался покинуть Украину. Полиция в аэропорту задержала иностранца

Мужчину задержали в Одессе, у него изъяли похищенные деньги Фото: Поліція Києва / Facebook

Кража была совершена в доме на улице Михаила Бойчука. Киевлянин сообщил, что кто-то повредил его сейф, из него исчезли $105 тыс. Правоохранители выяснили, что к преступлению может быть причастен его друг.

"Один из иностранных товарищей потерпевшего, находившегося в Украине, имел доступ в дом. Воспользовавшись отсутствием хозяев, злоумышленник зашел в квартиру и, повредив инструментами сейф, похитил деньги. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили местонахождение подозреваемого. Его обнаружили в аэропорту Одессы, когда тот пытался покинуть Украину", – отметили в сообщении.

Мужчину 1975 года рождения задержали, у него изъяли похищенные деньги. В полиции не уточнили, гражданином какой страны он является.

Следственный отделом Печерского управления полиции Киева начал производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следователи подали ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.



