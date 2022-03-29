"Укртелеком" подвергся мощной кибератаке, украинцам были недоступны некоторые сервисы – Госспецсвязи

Кибератака на "Укртелеком" была отбита, отметили в Госспецсвязи Фото: Укртелеком / Facebook

"Сегодня на IT-инфраструктуру "Укртелекома" была совершена мощная вражеская кибератака. Для сохранения сетевой инфраструктуры и продолжения предоставления сервисов ВСУ, другим воинским формированиям и пользователям критической инфраструктуры "Укртелеком" временно ограничил предоставление услуг для большинства частных пользователей и бизнес-клиентов", – говорится в сообщении.

По данным Щиголя, "атака была отбита" благодаря оперативной реакции специалистов Госспецсвязи.

О начале "Укртелекомом" возобновления услуг клиентам сообщили еще вчера.

По данным издания "ГОРДОН", в ряде регионов, в частности в Полтавской области, у потребителей наблюдались проблемы с интернетом – он отсутствовал почти весь день.

29 марта "Укртелеком" написал в Facebook, что сейчас "критическая инфраструктура и сеть компании работают в рабочем режиме, услуги предоставляются во всех областях, кроме Луганской", временно нет услуг в оккупированном российскими захватчиками Мелитополе.