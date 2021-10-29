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Ущерб – более 20 млн грн. ГБР выявило махинации при таможенном оформлении квадроциклов

Инспекторы пропускали на территорию Украины квадроциклы без надлежащей проверки их таможенной стоимости
Инспекторы пропускали на территорию Украины квадроциклы без надлежащей проверки их таможенной стоимости
Фото: depositphotos.com

Следователи Госбюро расследований обнаружили на Черкасской таможне махинации во время таможенного оформления квадроциклов и трициклов, ущерб от которых государству оценили в более 20 млн грн. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба ГБР.

"В течение 2021 года два инспектора таможни неоднократно пропускали на территорию Украины транспортные средства без надлежащей проверки таможенной стоимости товаров. Поэтому предпринимателям удалось ввезти товары по ценам, которые в три–четыре раза ниже официальных, а значит и уплатить меньше налогов", – отметили правоохранители.

Следователи ГБР сообщили двум инспекторам таможни о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и штраф до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов.

Мера пресечения для таможенников пока не избрана.

Теги: транспорт, таможня, Черкасская область, правоохранители, расследование, предприниматели, ГБР
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