"Ущерб на 12,5 млн грн". Полиция объяснила, почему проводила обыски в MacPaw. Инцидент обсудят в Верховной Раде

"Досудебное расследование осуществляется по факту увеличения без специального разрешения береговой линии, граничащей с земельными участками, где ведется строительство комплекса отдыха. В результате таких действий государству нанесен ущерб более чем на 12,5 млн грн", – говорится в сообщении.

По данным следствия, на территории земельных участков в Киевской области, принадлежащих MacPaw, производится незаконная добыча полезных ископаемых для строительства комплекса отдыха. Обыски проводили согласно постановлениям суда, отметили в полиции.

"Проведение обысков обусловлено тем, что на запросы правоохранительных органов не были предоставлены запрашиваемые документы", – добавили в полиции.

Основатель компании MacPaw Александр Косован сегодня сообщил в Facebook, что в офисе компании и в его доме прошли обыски. Косован назвал их "давлением на украинский бизнес". Он отметил, что обыски связаны с земельными участками компании.

Журнал об IT-бизнесе AIN.UA отметил, что судебное разбирательство вокруг этих земельных участков идет уже не первый год. Дела касаются вырубки леса и нецелевого использования земель. По данным Госгеокадастра, они предназначены для ведения сельского хозяйства.

"После того как мы инвестировали десятки миллионов долларов в развитие участков, ими заинтересовались чиновники, которые теперь пытаются отобрать эти земли и актив", – заявил основатель MacPaw.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отреагировал на обыски. Он заявил, что подобные ситуации "убивают инвестиционный климат страны".

"Мне стыдно, что некоторые представители правоохранительных органов забегают в офис и домой к владельцу топ-продуктовой компании Украины. Эта компания создала несколько успешных продуктов для девайсов Apple. Ими пользуются более 30 млн человек по всему миру. Конечно, суд должен установить виновность. Но мы живем в цивилизованном веке. За цифровой экономикой будущее. Нельзя останавливать работу компании через участок земли", – написал министр.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил в Telegram, что в политсиле "возмущены" обысками в IT-компании и ее владельца.

"Земельный участок не может являться причиной остановки работы бизнеса. Тем более сейчас, когда для нас важно каждое сохранившееся рабочее место, каждая гривна налогов. Этот инцидент нельзя оставлять без реакции", – написал Арахамия.

Он направит обращение к председателю Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности с просьбой рассмотреть этот случай на заседании комитета с участием правоохранителей и представителей IT-компании. По результатам заседания Арахамия хочет предложить возможные "варианты реагирования" для того, чтобы "такие случаи больше не повторялись".