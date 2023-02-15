"Ущерб на 12,5 млн грн". Полиция объяснила, почему проводила обыски в MacPaw. Инцидент обсудят в Верховной Раде

"Досудебное расследование осуществляется по факту увеличения без специального разрешения береговой линии, граничащей с земельными участками, где ведется строительство комплекса отдыха. В результате таких действий государству нанесен ущерб более чем на 12,5 млн грн", – говорится в сообщении.
По данным следствия, на территории земельных участков в Киевской области, принадлежащих MacPaw, производится незаконная добыча полезных ископаемых для строительства комплекса отдыха. Обыски проводили согласно постановлениям суда, отметили в полиции.
"Проведение обысков обусловлено тем, что на запросы правоохранительных органов не были предоставлены запрашиваемые документы", – добавили в полиции.
Основатель компании MacPaw Александр Косован сегодня сообщил в Facebook, что в офисе компании и в его доме прошли обыски. Косован назвал их "давлением на украинский бизнес". Он отметил, что обыски связаны с земельными участками компании.
Журнал об IT-бизнесе AIN.UA отметил, что судебное разбирательство вокруг этих земельных участков идет уже не первый год. Дела касаются вырубки леса и нецелевого использования земель. По данным Госгеокадастра, они предназначены для ведения сельского хозяйства.
"После того как мы инвестировали десятки миллионов долларов в развитие участков, ими заинтересовались чиновники, которые теперь пытаются отобрать эти земли и актив", – заявил основатель MacPaw.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отреагировал на обыски. Он заявил, что подобные ситуации "убивают инвестиционный климат страны".
"Мне стыдно, что некоторые представители правоохранительных органов забегают в офис и домой к владельцу топ-продуктовой компании Украины. Эта компания создала несколько успешных продуктов для девайсов Apple. Ими пользуются более 30 млн человек по всему миру. Конечно, суд должен установить виновность. Но мы живем в цивилизованном веке. За цифровой экономикой будущее. Нельзя останавливать работу компании через участок земли", – написал министр.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил в Telegram, что в политсиле "возмущены" обысками в IT-компании и ее владельца.
"Земельный участок не может являться причиной остановки работы бизнеса. Тем более сейчас, когда для нас важно каждое сохранившееся рабочее место, каждая гривна налогов. Этот инцидент нельзя оставлять без реакции", – написал Арахамия.
Он направит обращение к председателю Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности с просьбой рассмотреть этот случай на заседании комитета с участием правоохранителей и представителей IT-компании. По результатам заседания Арахамия хочет предложить возможные "варианты реагирования" для того, чтобы "такие случаи больше не повторялись".
Украинская компания MacPaw создает продукты для компьютеров Mac. Компания разработала известное приложение для очистки компьютеров от кэша CleanMyMac. В MacPaw работает более 300 человек, говорится в статье Forbes.