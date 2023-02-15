Федоров прокомментировал обыски в компании MacPaw: Мне стыдно

"Мне стыдно, что некоторые представители правоохранительных органов забегают в офис и домой к владельцу топовой продуктовой компании Украины. Эта компания создала несколько успешных продуктов для девайсов Apple. Ими пользуются более 30 млн человек по всему миру. Конечно, суд должен установить виновность. Но мы живем в цивилизованном веке. За цифровой экономикой будущее. Нельзя останавливать работу компании из-за участка земли. Учитывая, что, по словам владельца, он был готов предоставить все материалы к рассмотрению дела", – написав Федоров.

Подобные ситуации "убивают инвестиционный климат страны", написал Федоров.

"Мы разобрались в процедурных деталях этого дела. И уверен, что правоохранительные органы примут все необходимые управленческие решения", – добавил министр.

Федоров заявил, что необходимо продолжить работу над законопроектом "Маски Шоу Стоп", чтобы "некоторые не наступали на одни и те же грабли".

Основатель компании MacPaw сегодня сообщил, что в офисе компании MacPaw и в его доме прошли обыски. Косован назвал обыски "давлением на украинский бизнес". Он отметил, что они связаны с земельными участками компании.