ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В офисе IT-компании MacPaw и у ее основателя обыски. Предприниматель заявил о давлении на бизнес

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Косован назвал обыски, которые прошли у него в офисе, "давлением на украинский бизнес"
Косован назвал обыски, которые прошли у него в офисе, "давлением на украинский бизнес"
Фото: Oleksandr Kosovan / Facebook

В офисе компании MacPaw и в доме ее основателя Александра Косована 15 февраля проходят обыски по поводу земельных участков, которые компания приобрела в 2016–2021 годах. Об этом сам основатель сообщил в Facebook.

Косован назвал обыски "давлением на украинский бизнес".

Он считает, что обыски связаны с земельными участками компании.

"Причиной обысков стало желание чиновников завладеть земельными участками, которые MacPaw законно приобрела в период с 2016-го по 2021 год. Мы не исключаем, что из-за несовершенства в земельном законодательстве и его устаревшего регулирования могли быть допущены какие-то ошибки должностными лицами. Поэтому мы предоставляем правоохранителям всю запрашиваемую информацию и более трех лет ведем диалог с местными властями, чтобы исправить эти ошибки и иметь возможность создать действительно интересный и ценный проект в Украине", – написал предприниматель.

Косован уточнил, что обыски проводят Специализированная экологическая прокуратура, Главное следственное управление Нацполиции и оперативные работники.

Журнал об IT-бизнесе AIN.UA отметил, что судебное разбирательство вокруг этих земельных участков идет уже не первый год. Дела касаются вырубки леса и нецелевого использования земель. По данным Госгеокадастра, они предназначены для ведения сельского хозяйства. 

"После того как мы инвестировали десятки миллионов долларов в развитие участков, ими заинтересовались чиновники, которые теперь пытаются отобрать эти земли и актив", – добавил основатель MacPaw.

Контекст:

Косован – основатель украинской компании MacPaw, которая создает продукты для компьютеров Mac. Компания разработала известное приложение для очистки компьютеров от кэша CleanMyMac. В MacPaw работает более 300 человек, говорится в статье Forbes.

Теги: Украина, бизнес, предприниматели, Нацполиция, обыски, IT-компания
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Танцовщица Русина после слухов о романе с Melovin показала страстные поцелуи на кипрском пляже с новым бойфрендом
Танцовщица Русина после слухов о романе с Melovin показала страстные поцелуи на кипрском пляже с новым бойфрендом
Галина ГРИШИНА
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Червона троянда". Видео
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Червона троянда". Видео
Галина ГРИШИНА
  Украинский актер рассказал, как Гордон спас ему жизнь в первый день войны
  Украинский актер рассказал, как Гордон спас ему жизнь в первый день войны
Галина ГРИШИНА
С огромным букетом роз и в халате. Жена футболиста Зинченко умилила сеть новыми фото полуторагодовалой дочери
С огромным букетом роз и в халате. Жена футболиста Зинченко умилила сеть новыми фото полуторагодовалой дочери
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью
  "Рік без дружини". The Кум посвятила новую песню украинским женщинам. Видео
  "Рік без дружини". The Кум посвятила новую песню украинским женщинам. Видео
Галина ГРИШИНА
"У меня самый лучший парень на свете". 32-летняя Миша Романова показала нового бойфренда
"У меня самый лучший парень на свете". 32-летняя Миша Романова показала нового бойфренда
Галина ГРИШИНА
"В голове гудит, плохо слышу, нарушена координация, не могу долго идти". Защищающий Украину поэт Полежака получил контузию
"В голове гудит, плохо слышу, нарушена координация, не могу долго идти". Защищающий Украину поэт Полежака получил контузию
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду
Галина ГРИШИНА
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником
53-летняя Лопес снялась без бюстгальтера
53-летняя Лопес снялась без бюстгальтера
Шакира помыла шваброй ковер под песню о том, как "убьет бывшего, а потом и его девушку". Видео
Шакира помыла шваброй ковер под песню о том, как "убьет бывшего, а потом и его девушку". Видео
Галина ГРИШИНА
Plus size модель Грэм снялась без одежды и белья. Фото
Plus size модель Грэм снялась без одежды и белья. Фото
35-летняя Никитюк снялась в облегающем трикотажном топе. Фото
35-летняя Никитюк снялась в облегающем трикотажном топе. Фото
"J+J". Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных
"J+J". Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных
Галина ГРИШИНА
Grosu показала, как выглядит после реабилитации в Индии. Фото
Grosu показала, как выглядит после реабилитации в Индии. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса (458991)
2
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина (127040)
3
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото (61911)
4
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (57284)
5
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра (37113)
6
Тринчер надела декольте до талии. Видео (31158)
7
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (30045)
8
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко (28199)
 
 
 
 