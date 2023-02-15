В офисе IT-компании MacPaw и у ее основателя обыски. Предприниматель заявил о давлении на бизнес

Косован назвал обыски, которые прошли у него в офисе, "давлением на украинский бизнес" Фото: Oleksandr Kosovan / Facebook

Косован назвал обыски "давлением на украинский бизнес".

Он считает, что обыски связаны с земельными участками компании.

"Причиной обысков стало желание чиновников завладеть земельными участками, которые MacPaw законно приобрела в период с 2016-го по 2021 год. Мы не исключаем, что из-за несовершенства в земельном законодательстве и его устаревшего регулирования могли быть допущены какие-то ошибки должностными лицами. Поэтому мы предоставляем правоохранителям всю запрашиваемую информацию и более трех лет ведем диалог с местными властями, чтобы исправить эти ошибки и иметь возможность создать действительно интересный и ценный проект в Украине", – написал предприниматель.

Косован уточнил, что обыски проводят Специализированная экологическая прокуратура, Главное следственное управление Нацполиции и оперативные работники.

Журнал об IT-бизнесе AIN.UA отметил, что судебное разбирательство вокруг этих земельных участков идет уже не первый год. Дела касаются вырубки леса и нецелевого использования земель. По данным Госгеокадастра, они предназначены для ведения сельского хозяйства.

"После того как мы инвестировали десятки миллионов долларов в развитие участков, ими заинтересовались чиновники, которые теперь пытаются отобрать эти земли и актив", – добавил основатель MacPaw.