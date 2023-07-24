В 20 км от Полтавы произошло землетрясение

"По классификации землетрясений относится к "неощутимым". Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами", – сказано в сообщении.
Отмечается, что землетрясения с территории Полтавской области регистрировались и раньше. Так, последние из них были зафиксированы 26 мая с магнитудой 3,5 и 8 июня с магнитудой 3,7 по шкале Рихтера.
Как сообщает "ВВС News Україна", в Украине редко фиксируются землетрясения, которые могли бы заметить люди.
Толчки на юге Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и в восточной части Одесской областей связывают с так называемой зоной Вранча. Это сейсмически активный регион в Румынии – на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат, в уезде Вранча.
Чаще и с большей силой землетрясения в Украине происходят в Закарпатье и Крыму, где эпицентр толчков обычно находится в Черном море. Также выделяют Юго-Азовскую сейсмоактивную зону, куда входят, в частности, районы Донецкой и Запорожской областей.
В конце февраля землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера на глубине 2 км произошло в Закарпатской области. В апреле землетрясение магнитудой 2,5 по шкале Рихтера зафиксировали в Ивано-Франковской области.