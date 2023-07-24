В 20 км от Полтавы произошло землетрясение

"По классификации землетрясений относится к "неощутимым". Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами", – сказано в сообщении.

Отмечается, что землетрясения с территории Полтавской области регистрировались и раньше. Так, последние из них были зафиксированы 26 мая с магнитудой 3,5 и 8 июня с магнитудой 3,7 по шкале Рихтера.