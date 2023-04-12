В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

По классификации землетрясение в районе Яремче относится к "неощутимым", отметили в Главном центре специального контроля Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом в Facebook проинформировал Главный центр специального контроля.

"По классификации землетрясение относится к "неощутимым". Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли выявляются и регистрируются только сейсмографами", – сказано в сообщении.

Отмечается, что последнее землетрясение в этом районе было зарегистрировано 22 декабря 2022 года в Надворнянском районе с магнитудой 2,4 по шкале Рихтера.