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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

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По классификации землетрясение в районе Яремче относится к "неощутимым", отметили в Главном центре специального контроля
По классификации землетрясение в районе Яремче относится к "неощутимым", отметили в Главном центре специального контроля
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

12 апреля в 14.26 в 10 км к западу от Яремче Ивано-Франковской области на глубине 6 км произошло землетрясение магнитудой 2,5 по шкале Рихтера.

Об этом в Facebook проинформировал Главный центр специального контроля.

"По классификации землетрясение относится к "неощутимым". Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли выявляются и регистрируются только сейсмографами", – сказано в сообщении.

Отмечается, что последнее землетрясение в этом районе было зарегистрировано 22 декабря 2022 года в Надворнянском районе с магнитудой 2,4 по шкале Рихтера.

https://www.facebook.com/gcsk.mcsm/posts/pfbid02AGt9u8apLXVmTRP5JnZpBmv8VxVjutaM8urop2TxKrqRTCmphXiD5hFkZvnv4L5Bl

Контекст:

Как сообщает "ВВС News Україна", в Украине редко фиксируются землетрясения, которые могли бы заметить люди. 

Толчки на юге Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и в восточной части Одесской областей связывают с так называемой зоной Вранча. Это сейсмически активный регион в Румынии – на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат, в уезде Вранча.

Чаще и с большей силой землетрясения в Украине происходят в Закарпатье и Крыму, где эпицентр толчков обычно находится в Черном море. Также выделяют Юго-Азовскую сейсмоактивную зону, куда входят, в частности, районы Донецкой и Запорожской областей.

В конце февраля землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера на глубине 2 км произошло в Закарпатской области.

Теги: Украина, землетрясение, Ивано-Франковская область, Яремча
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