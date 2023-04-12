В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Об этом в Facebook проинформировал Главный центр специального контроля.
"По классификации землетрясение относится к "неощутимым". Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли выявляются и регистрируются только сейсмографами", – сказано в сообщении.
Отмечается, что последнее землетрясение в этом районе было зарегистрировано 22 декабря 2022 года в Надворнянском районе с магнитудой 2,4 по шкале Рихтера.
Как сообщает "ВВС News Україна", в Украине редко фиксируются землетрясения, которые могли бы заметить люди.
Толчки на юге Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и в восточной части Одесской областей связывают с так называемой зоной Вранча. Это сейсмически активный регион в Румынии – на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат, в уезде Вранча.
Чаще и с большей силой землетрясения в Украине происходят в Закарпатье и Крыму, где эпицентр толчков обычно находится в Черном море. Также выделяют Юго-Азовскую сейсмоактивную зону, куда входят, в частности, районы Донецкой и Запорожской областей.
В конце февраля землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера на глубине 2 км произошло в Закарпатской области.