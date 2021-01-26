В 2020 году пограничники задержали более 9 тыс. нелегальных мигрантов – Госпогранслужба Украины

Украинские пограничники не пропустили в Украину более 5 тыс. потенциальных нелегальных мигрантов, заявили в Госпогранслужбе Украины.

В ГПСУ рассказали о количестве нелегальных мигрантов в 2020 году Фото: Державна прикордонна служба України / YouTube

В 2020 году украинские пограничники задержали почти 9250 нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины 26 января.

Более 8 тыс. из них были задержаны за нарушение правил пребывания в Украине.

"Наибольшее количество таких правонарушителей пограничники обнаружили в пунктах пропуска для воздушного сообщения – 4340 человек", – отметили в ГПСУ.

Всего пограничники задержали 1008 граждан РФ, 872 гражданина Молдовы, 645 граждан Азербайджана, 642 гражданина Грузии, 623 гражданина Венгрии, 535 граждан Турции, 312 граждан Армении и 278 граждан Румынии.

Также в ГПСУ сообщили, что пограничники не пропустили в Украину более 5 тыс. потенциальных нелегальных мигрантов.

"За незаконное пересечение государственной границы задержаны 1067 нелегальных мигрантов", – добавили в службе.