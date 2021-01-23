В Госпогранслужбе рассказали, сколько украинцев выезжали за границу в "карантинном" 2020 году

В 2020 году украинцы выезжали в 123 страны, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

В ГПСУ рассказали, куда путешествовали украинцы в 2020 году Фото: depositphotos.com

11 млн 250 тыс. украинцев в 2020 году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, выезжали за границу. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины 23 января.

Всего украинцы выезжали в 123 страны.

Наиболее посещаемыми стали Польша (около 4 млн граждан), Венгрия (1 млн 635 тыс.), РФ (1 млн), Турция (965 тыс) и Египет (730 тыс.).

За год в Украину въехало около 3,4 млн человек из 192 стран.

Больше всего в Украину приезжали граждане Молдовы (933 тыс.) Беларуси (463,5 тыс.), РФ (390 тыс.), Польши (272 тыс.), Румынии (229 тыс.), Венгрии (217 тыс.), Турции (149 тыс.), Германии (74 тыс.), Израиля (57 тыс.) и США (42 тыс.).

"Подавляющее большинство иностранцев находились в Украине с частной и туристической целью, а 70 тыс. человек следовали через нашу страну транзитом", – сообщили в ГПСУ.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Для предотвращения распространения заболевания многие страны закрыли границы или ввели ограничения на въезд.

14 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что сейчас украинцам разрешен въезд в 83 страны.