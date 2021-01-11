ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Госпогранслужбе Украины заявили о росте пассажиропотока через границу, подавляющее большинство – украинцы, которые едут в ЕС

По данным Госпогранслужбы Украины, количество выезжающих граждан больше, чем въезжающих, особенно на участках границы со странами ЕС.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Перед некоторыми пунктами пропуска возникали скопления транспортных средств
Перед некоторыми пунктами пропуска возникали скопления транспортных средств
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

После Рождества на границе Украины вырос пассажиропоток, особенно на участках со странами Европейского союза. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook.

"С 9 января в пунктах пропуска фиксируется увеличение пассажиро-транспортного потока. На данный момент выезжающих граждан больше, чем въезжающих, особенно на участках границы со странами ЕС", – сообщили в ведомстве.

Преимущественно пассажиропоток увеличился за счет украинцев, которые следуют за границу, отметили в Госпогранслужбе.

"Перед некоторыми пунктами пропуска возникали скопления транспортных средств, которые могли насчитывать до 300 легковых автомобилей", – указали в ГПСУ.

Пограничники увеличили количество нарядов, "чтобы пропуск был максимально быстрым и в то же время соответствовал критериям безопасности", сообщили в ведомстве.

За выходные и праздничные дни, 7–10 января, границу Украины пересекло более 150 тыс. человек и около 30 тыс. автомобилей. Подавляющее большинство из них оформлены на выезд из Украины, рассказали в ГПСУ. 

"В настоящее время значительных очередей перед пунктами пропуска на государственной границе Украины нет. В то же время наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушев", "Шегини" и "Ужгород", где еще остаются примерно по 100 легковых транспортных средств, ожидающих оформления", – добавили в ГПСУ.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/1822591454559261

По данным пограничников, на 12.30 11 января очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами наблюдались на границе с Польшей – "Рава-Русская" – 40 автомобилей, "Грушев" – 30, "Шегини" – 40, на границе со Словакией на пункте пропуска "Малый Березный" – четыре автомобиля, "Ужгород" – 100, на границе с Венгрией в ПП "Тиса" – 40 автомобилей.

https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon/posts/2164872473643980

На Новый год украинскую границу пересекло почти 32 тыс. человек. В Украину проследовало 20,4 тыс. человек, а из нее – 11,2 тыс. человек. 

Теги: транспорт, Украина, Польша, Словакия, Венгрия, граница, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, Шегини, очереди, границы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной
"Хватило мозгов вернуться". Тодоренко на Бали едва не погибла под высокой волной
Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой
Жена Остапчука рассказала, в каких отношениях состоит с его бывшей супругой
"Не узнала папу". Бывшая жена Пескова показала, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото
"Не узнала папу". Бывшая жена Пескова показала, как он в образе Деда Мороза довел их дочь до слез. Фото
"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком
"Люблю его ласковые прикосновения". Брежнева поделилась постельным снимком
Британский комментатор "Евровидения 2021" сообщил подробности проведения конкурса
Британский комментатор "Евровидения 2021" сообщил подробности проведения конкурса
Принц Уильям вместе с семьей переезжает из Лондона в загородную резиденцию – СМИ
Принц Уильям вместе с семьей переезжает из Лондона в загородную резиденцию – СМИ
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
"Все натуральные, а не отфотошопленные". Фаны Подольской оценили ее натуралистичное фото
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото
Свадьба Бузовой на Мальдивах была символической – СМИ
Свадьба Бузовой на Мальдивах была символической – СМИ
"Желтый треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
"Желтый треугольничек". Каменских поделилась откровенными снимками
Жену Эрнста на сцене театра посыпали реквизитом с гвоздями
Жену Эрнста на сцене театра посыпали реквизитом с гвоздями
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
HBO снимет продолжение "Секса в большом городе"
HBO снимет продолжение "Секса в большом городе"
"Я с ним поздоровалась, а он со мной нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
"Я с ним поздоровалась, а он со мной – нет". Кухар назвала имя участника "Танцев со звездами", с которым у нее были сложности в личном общении
55-летний Павлик в третий раз станет отцом. Его 26-летняя супруга ждет первенца
55-летний Павлик в третий раз станет отцом. Его 26-летняя супруга ждет первенца
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
  Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов
Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS