В Госпогранслужбе Украины заявили о росте пассажиропотока через границу, подавляющее большинство – украинцы, которые едут в ЕС

После Рождества на границе Украины вырос пассажиропоток, особенно на участках со странами Европейского союза. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook.
"С 9 января в пунктах пропуска фиксируется увеличение пассажиро-транспортного потока. На данный момент выезжающих граждан больше, чем въезжающих, особенно на участках границы со странами ЕС", – сообщили в ведомстве.
Преимущественно пассажиропоток увеличился за счет украинцев, которые следуют за границу, отметили в Госпогранслужбе.
"Перед некоторыми пунктами пропуска возникали скопления транспортных средств, которые могли насчитывать до 300 легковых автомобилей", – указали в ГПСУ.
Пограничники увеличили количество нарядов, "чтобы пропуск был максимально быстрым и в то же время соответствовал критериям безопасности", сообщили в ведомстве.
За выходные и праздничные дни, 7–10 января, границу Украины пересекло более 150 тыс. человек и около 30 тыс. автомобилей. Подавляющее большинство из них оформлены на выезд из Украины, рассказали в ГПСУ.
"В настоящее время значительных очередей перед пунктами пропуска на государственной границе Украины нет. В то же время наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушев", "Шегини" и "Ужгород", где еще остаются примерно по 100 легковых транспортных средств, ожидающих оформления", – добавили в ГПСУ.
По данным пограничников, на 12.30 11 января очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами наблюдались на границе с Польшей – "Рава-Русская" – 40 автомобилей, "Грушев" – 30, "Шегини" – 40, на границе со Словакией на пункте пропуска "Малый Березный" – четыре автомобиля, "Ужгород" – 100, на границе с Венгрией в ПП "Тиса" – 40 автомобилей.
На Новый год украинскую границу пересекло почти 32 тыс. человек. В Украину проследовало 20,4 тыс. человек, а из нее – 11,2 тыс. человек.