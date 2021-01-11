В Госпогранслужбе Украины заявили о росте пассажиропотока через границу, подавляющее большинство – украинцы, которые едут в ЕС

По данным Госпогранслужбы Украины, количество выезжающих граждан больше, чем въезжающих, особенно на участках границы со странами ЕС.

После Рождества на границе Украины вырос пассажиропоток, особенно на участках со странами Европейского союза. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook.

"С 9 января в пунктах пропуска фиксируется увеличение пассажиро-транспортного потока. На данный момент выезжающих граждан больше, чем въезжающих, особенно на участках границы со странами ЕС", – сообщили в ведомстве.

Преимущественно пассажиропоток увеличился за счет украинцев, которые следуют за границу, отметили в Госпогранслужбе.

"Перед некоторыми пунктами пропуска возникали скопления транспортных средств, которые могли насчитывать до 300 легковых автомобилей", – указали в ГПСУ.

Пограничники увеличили количество нарядов, "чтобы пропуск был максимально быстрым и в то же время соответствовал критериям безопасности", сообщили в ведомстве.

За выходные и праздничные дни, 7–10 января, границу Украины пересекло более 150 тыс. человек и около 30 тыс. автомобилей. Подавляющее большинство из них оформлены на выезд из Украины, рассказали в ГПСУ.

"В настоящее время значительных очередей перед пунктами пропуска на государственной границе Украины нет. В то же время наиболее загруженными пунктами пропуска остаются "Грушев", "Шегини" и "Ужгород", где еще остаются примерно по 100 легковых транспортных средств, ожидающих оформления", – добавили в ГПСУ.

По данным пограничников, на 12.30 11 января очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами наблюдались на границе с Польшей – "Рава-Русская" – 40 автомобилей, "Грушев" – 30, "Шегини" – 40, на границе со Словакией на пункте пропуска "Малый Березный" – четыре автомобиля, "Ужгород" – 100, на границе с Венгрией в ПП "Тиса" – 40 автомобилей.

На Новый год украинскую границу пересекло почти 32 тыс. человек. В Украину проследовало 20,4 тыс. человек, а из нее – 11,2 тыс. человек.