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В аэропорту Одессы задержан подозреваемый в убийстве пластического хирурга в Киеве – Крищенко

Гражданин иностранного государства после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины, сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко. 2 февраля врача Андрея Сотника застрелили в центре Киева.

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Убийство произошло на улице Саксаганского в Киеве
Убийство произошло на улице Саксаганского в Киеве
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сотрудники Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве 14 февраля задержали в аэропорту Одессы гражданина иностранного государства, который подозревается в убийстве врача. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.

"Полицейские Киева совместно c пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенном в столице 2 февраля. Он гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины", – рассказал Крищенко.

С задержанным проводятся следственные действия, добавил он.

2 февраля на улице Саксаганского в Киеве произошло убийство. В убегавшего мужчину несколько раз выстрелил преследователь, который затем скрылся. Преступление было снято камерой наблюдения.

Погибший – врач Андрей Сотник, 1977 года рождения. Он руководил частной практикой пластической хирургии в клинике DMK Ukraine, писала "Страна".

Теги: Одесса, убийство, аэропорт, пограничники, Андрей Крищенко, задержание, врач
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