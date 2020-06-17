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ПРОИСШЕСТВИЯ

В больнице скончался второй пилот самолета, который потерпел крушение в Одессе

По предварительной информации правоохранителей, причиной падения самолета Y1 "Дельфин" в Одессе могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом. В результате происшествия погибло два человека.

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Самолет совершил аварийную посадку в 12.15
Самолет совершил аварийную посадку в 12.15
Фото: dumskaya.net

В больнице скончался второй пилот легкомоторного самолета Y1 "Дельфин", который 17 июня потерпел крушение в Одессе, сообщила пресс-служба полиции.

По предварительной информации правоохранителей, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом.

Полиция установила, что самолет проходил сертификационные испытания. На месте происшествия полицейские обнаружили план полета, в котором указана его цель и маршрут.

Самолет совершил аварийную посадку в 12.15 во время тренировочного полета. 

Y1 "Дельфин" – собственная разработка Одесского авиационного завода. На предприятии "Таймеру" сообщили, что во время происшествия погиб известный летчик-испытатель Олег Синиц, второй пилот, Юрий Жуковский, был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Оба пилота – 1955 года рождения. 

По факту происшествия правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта) Уголовного кодекса. 

Полиция сообщила, что будет создана комиссия, которая оценит техническое состояние самолета. После ее выводов и судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти пилотов правоохранители примут окончательное решение о правовой квалификации события.

Теги: Одесса, полиция, самолет, авиакатастрофа
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