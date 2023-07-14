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В больнице умер пассажир автомобиля, который врезался в заправку в Киеве. Видео

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Пассажир автомобиля, который снес бензоколонку и сжег заправку, скончался в больнице от полученных травм
Пассажир автомобиля, который снес бензоколонку и сжег заправку, скончался в больнице от полученных травм
Скриншот: KLO / Facebook

В больнице скончался пассажир автомобиля, который 9 июля врезался в АЗС в Днепровском районе Киева. Об этом 12 июля в комментарии "Укринформу" сообщила спикер столичной полиции Юлия Гирдвилис.

"Пассажир автомобиля скончался от полученных травм", – сказала она.

О пожаре на АЗС в Киеве 9 июля сообщал мэр столицы Виталий Кличко. Он написал, что пожар на площади 1500 м² возник "вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку". Были полностью уничтожены здание и наземное оборудование АЗС и восемь легковых автомобилей.

В полиции уточнили, что ожоги разной степени тяжести получили водитель Audi 2002 года рождения и его пассажир 2006 года рождения, а также оператор АЗС 1975 года рождения. Всех троих госпитализировали. По факту аварии полиция открыла уголовное производство.

Пресс-служба компании KLO, в чью заправку по адресу Броварской проспект, 31/33 врезался автомобиль, обнародовала в Facebook видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент взрыва и мгновенно возникший пожар на заправке.

В компании со ссылкой на очевидцев происшествия сообщили, что водитель кабриолета Audi TT с пассажиром на очень высокой скорости заезжали на АЗС с нарушением правил дорожного движения и в результате, не справившись с управлением, врезались в заправочную колонку.

https://www.facebook.com/klo.oil/videos/305732161799760/

В компании добавили, что в результате аварии и пожара были госпитализированы три человека, в том числе один сотрудник АЗС, жизни которого ничего не угрожает.

https://www.facebook.com/klo.oil/videos/977287146947344/

Теги: Киев, пожар, смерть, АЗС, пострадавшие, погибшие, заправка
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