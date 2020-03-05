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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Борисполе подозреваемый в угоне автомобилей при задержании приставил пистолет к виску, есть видео

Сотрудники полиции уговорили сдаться мужчину, который угрожал самоубийством. Задержанный – Зураб Тавберидзе, находившийся в розыске за серию угонов машин. Изданию "ГОРДОН" стало известно, что во время спецоперации пострадал один сотрудник КОРД.

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Полицейские уговорили Тавберидзе не стреляться
Полицейские уговорили Тавберидзе не стреляться
Фото: kv.npu.gov.ua
5 марта в Борисполе Киевской области сотрудники уголовного розыска Национальной полиции и Службы безопасности Украины проводили операцию по задержанию подозреваемого в серии угонов автомобилей. Однако ему удалось сесть за руль машины и скрыться, повредив при этом полицейские машины, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции.

Работники полиции начали преследование и заблокировали автомобиль беглеца.

"Однако он вышел с оружием в руках и сделал несколько выстрелов в воздух. Мужчина не подпускал полицейских, угрожая себя убить", – рассказали в управлении.

На кадрах оперативной видеосъемки, которые обнародовал полицейский главк в YouTube, видно, что подозреваемый держит пистолет у виска.

ВИДЕО
Видео: Поліція Київщини / YouTube

"Полицейские сделали все возможное, чтобы обезоружить мужчину, вели переговоры со злоумышленником и заставили его сдаться", – отметили в пресс-службе.

Источник издания "ГОРДОН" в Министерстве внутренних дел Украины уточнил, что задержанный – 44-летний Зураб Тавберидзе.

"Во время задержания в Киеве совершил побег на автомобиле Honda Accord; при бегстве совершил наезд на сотрудника КОРД, после чего направился в сторону Борисполя, где в ходе плана "Перехват" был задержан работниками Нацполиции", – рассказал собеседник издания.

Согласно базе данных МВД, мужчина находился в розыске с 2018 года.

"Киев Оперативный" сообщил в Facebook, что на счету Тавберидзе около 600 угонов и что его брат отбывает наказание в России за эти же преступления.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/936342863428467

Житель Донецка Тавберидзе внесен в базу сайта "Миротворец". После начала боевых действий на Донбассе входил в бандформирование "Оплот", в составе группировки из 30 человек совершал вооруженные нападения на автозаправочные станции, банковские учреждения, частные автомобили в Донецке, Макеевке и Енакиево, сказано в его профиле на "Миротворце".

Теги: Киев, Донецк, оружие, Борисполь, побег, самоубийство, угон, КОРД, задержание, спецоперация, Нацполиция
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