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ПРОИСШЕСТВИЯ

В центре Киева правоохранители обезвредили взрывное устройство

У офисного помещения на Большой Васильковской в Печерском районе столицы сегодня обнаружили предмет, похожий на взрывчатку. Правоохранители обезвредили устройство и разыскивают причастных к преступлению.

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Взрывчатку обнаружили охранники
Взрывчатку обнаружили охранники
Фото: depositphotos.com

Сегодня утром правоохранители Киева обезвредили взрывное устройство, обнаруженное у офисного помещения на улице Большой Васильковской. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром в столичную полицию от охранников поступило сообщение о том, что у офисного помещения на улице Большой Васильковской они обнаружили предмет, похожий на взрывчатку. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб полиции Киева", – говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают правоохранители.

Во время осмотра объекта был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили его. 

Решается вопрос о правовой квалификации.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и ищет причастных к совершению преступления.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/3181231265265956

Теги: Киев, взрыв, взрывчатка, правоохранители, происшествия, Нацполиция, охранник
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