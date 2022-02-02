В центре Киева произошел конфликт со стрельбой. Два человека в больнице, 14 доставлены в полицию

Конфликт произошел на улице Владимирской, у пункта обмена валют Фото: npu.gov.ua

"Между активистами и работниками заведения возник конфликт и драка, в результате чего два человека доставлены в больницу. Во время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия", – отметили в полиции.

После конфликта двоих фигурантов доставили в больницу и 14 человек – в районное управление полиции, их опрашивают следователи.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Telegram-канал "Киев Оперативный" сообщил, что конфликт произошел у пункта обмена валют.

По данным "Страны", в ходе конфликта был ранен ветеран АТО Алексей Середюк.

"Ультраправые из организации "Катарсис" заявляют, что через обменник возле здания СБУ, рядом с которым уже дважды происходила стрельба, якобы проходят незаконные трансакции – "наркотрафик и финансирование вооруженных группировок "ЛДНР", – пишет издание.