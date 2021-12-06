В Кривом Роге произошел вооруженный конфликт, убит иностранец – полиция

Один из фигурантов потасовки находится в больнице с ножевыми ранениями Фото: depositphotos.com

"Во время потасовки один из участников получил ножевые ранения, после чего выстрелил в потерпевшего. В результате 35-летний мужчина погиб от огнестрельного ранения в грудь, 28-летний – доставлен в больницу с многочисленными ножевыми ранениями и находится под круглосуточным конвоем", – рассказали правоохранители.

Полиция планирует сообщить мужчине о подозрении.

Следователи открыли производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.