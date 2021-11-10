В Кривом Роге нашли повешенным двоюродного брата погибшего мэра Павлова

По словам Старчевской, в полицию обратилась гражданская жена Павлова, которая нашла его повешенным в доме.

Спикер полиции Кривого Рога Оксана Лесонен рассказала Общественному, что это произошло около 14.00. Тело погибшего уже забрали на экспертизу.

Изначально о смерти Бориса Павлова писали местные Telegram-каналы, в частности, канал "Свои" писал, что мужчина тяжело болел, ему было 50 лет.

Контекст:

О смерти Константина Павлова стало известно 15 августа. Погибшего нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие (карабин "Сайга") лежало рядом.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители рассматривали несколько версий смерти политика, а потом назвали основными самоубийство или доведение до самоубийства.

18 октября в собственной квартире мертвым нашли родного брата Павлова Андрея. Полиция открыла уголовное производство по статье об убийстве.

По информации правоохранителей, за день до смерти умерший жаловался на проблемы со здоровьем. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Павлова-младшего наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем, сообщили в полиции.