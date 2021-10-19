Брат погибшего мэра Кривого Рога умер от "случайного отравления алкоголем", заявили в полиции

"Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем", – говорится в релизе.

Имени погибшего не называют, но судя по обстоятельствам дела, речь идет об Андрее Павлове – младшем брате погибшего мэра города Константина Павлова. Мужчину в его квартире нашел вчера знакомый, который приехал его навестить.

"Первый городской" сообщил, что знакомого, который нашел погибшего, зовут Юрий Колесниченко. Он рассказал телеканалу, что у Павлова не было пристрастия к алкоголю.

Полиция Днепропетровской области в YouTube обнародовала показания Колесниченко по этому делу. По словам мужчины, он виделся с Павловым утром 18 октября, привозил воду, которую тот просил купить.

"Еще предложил ему: "Давай, если ты себя плохо чувствуешь, я вызову "скорую". Он говорит: "Ничего не надо, я отлежусь, я себя чувствую нормально, просто такое состояние". – "Хорошо". Я уехал", – рассказал мужчина. По словам Колесниченко, потом он звонил погибшему, но тот не брал трубку.

"Я уже после работы приехал, обнаружил его в квартире. Позвонил в полицию, вызвал "скорую", – сообщил он.

По информации правоохранителей, за день до смерти умерший жаловался на проблемы со здоровьем. Полиция открыла уголовное производство по статье об убийстве.