Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога. Полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.

В прокуратуре области уточнили, что производство открыли по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). По данным правоохранителей, на теле погибшего видимых телесных повреждений не было.

В полиции и прокуратуре не назвали имени погибшего, но, судя по обстоятельствам дела, речь идет об Андрее Павлове – младшем брате погибшего мэра города Константина Павлова. Мужчину в его квартире нашел вчера знакомый, который приехал его навестить. По информации правоохранителей, за день до смерти умерший жаловался на проблемы со здоровьем.