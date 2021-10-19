Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога. Полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.
В прокуратуре области уточнили, что производство открыли по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). По данным правоохранителей, на теле погибшего видимых телесных повреждений не было.
В полиции и прокуратуре не назвали имени погибшего, но, судя по обстоятельствам дела, речь идет об Андрее Павлове – младшем брате погибшего мэра города Константина Павлова. Мужчину в его квартире нашел вчера знакомый, который приехал его навестить. По информации правоохранителей, за день до смерти умерший жаловался на проблемы со здоровьем.
О смерти Константина Павлова стало известно 15 августа. Погибшего нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие (карабин "Сайга") лежало рядом.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В полиции рассматривали несколько версий смерти политика, а потом назвали основными самоубийство или доведение до самоубийства.