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Украина и МВФ договорились о первом пересмотре программы сотрудничества, найден мертвым брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова. Главное за день

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Украина может получить от МВФ транш в $700 млн
Украина может получить от МВФ транш в $700 млн
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 18 октября.

Украина и МВФ договорились о первом пересмотре программы сотрудничества

18 октября миссия МВФ и власти Украины достигли соглашения о мерах в поддержку реформ в стране в контексте соглашения по формату stand-by. Это открывает путь к вынесению на рассмотрение исполнительного совета МВФ результатов первого пересмотра программы stand-by и просьбы о продлении сроков программы. Завершение первого пересмотра сделает возможным транш в около $700 млн.

Президент Владимир Зеленский считает, что исполнительный совет МВФ может утвердить договоренности в ноябре.

Найден мертвым брат Павлова

18 октября в собственной квартире был найден мертвым Андрей Павлов – брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Мужчину нашел знакомый, который приехал навестить Павлова. По данным правоохранителей, за день до смерти погибший жаловался на проблемы со здоровьем. 

Блокировка миссии ОБСЕ

После задержания украинскими военными на Донбассе гражданина РФ Андрея Косяка работу миссии ОБСЕ на оккупированных территориях начали блокировать неизвестные, требуя его освобождения. 

С утра 15 октября перед гостиницей в оккупированном Донецке, в которой проживают члены СММ, миссия зафиксировала массовое собрание с участием 50–100 человек, преимущественно молодых мужчин, которые препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ в помещение и из него 15-го и 16 октября, говорится в отчете, опубликованном на сайте организации. Организация частично приостановила свою миссию по наблюдению на ДонбассеПатрулирование в не подконтрольных правительству районах Луганской области продолжилось согласно мандату миссии.

17 октября в миссии сообщили, что заблокирована также патрульная база в Горловке. Незаконные вооруженные формирования не выпускали сотрудников из помещения базы и требовали освобождения Косяка. Владелец гостиницы, где расположена база, также заявил, что миссии запрещено покидать помещение, ссылаясь на "распоряжения мэра Горловки".

Украинская делегация в nрехсторонней контактной группе по Донбассу расценивает удержание наблюдателей миссии как захват их в заложники, что имеет признаки международного терроризма.

На Донбассе с начала года погибло 55 украинских военных

С начала 2021 года в ходе боевых действий на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих. Еще 2017 человек получили ранения. Всего, по официальным данным ВСУ, с 14 апреля 2014-го по 17 октября 2021 года на Донбассе погибло 2719 военных

ЕС намерен исключить Украину из списка безопасных стран для путешествий

Европейский союз в течение этой недели исключит Украину из списка безопасных для путешествий стран. Об этом сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, НАТО, МВФ, Кривой Рог, Константин Павлов, война в Украине, Евросоюз, Рикард Йозвяк, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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