В Кабмине Украины ожидают, что совет МВФ продлит срок программы stand-by до конца июня 2022 года

Согласно результатам первого просмотра, в рамках программы stand-by Украина может получить от МВФ транш в $700 млн.

"Недавно согласованы новые проекты со Всемирным банком, выделение второго транша макрофина от ЕС, и теперь положительные договоренности с МВФ – это и есть показатель эффективности нашей совместной работы для успешного будущего Украины", – подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Кабмине ожидают, что в ноябре совет МВФ утвердит договоренность с Украиной и продлит срок программы до конца июня 2022 года.