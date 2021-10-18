В Кривом Роге нашли мертвым брата погибшего мэра Павлова – СМИ

Об этом, ссылаясь на данные правоохранителей, которые находятся на месте происшествия, сообщил "Первый городской".
По данным канала, Андрея Павлова в его квартире на улице Черняховского нашел мертвым его друг. Еще утром мужчину видели живым, уточняет СМИ. Андрей Павлов – родной младший брат Константина Павлова, ему было 46 лет, сообщил канал.
Была ли смерть мужчины насильственной, пока неизвестно.
О смерти Константина Павлова стало известно 15 августа. Погибшего нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие (карабин "Сайга") лежало рядом.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В Нацполиции Днепропетровской области поначалу рассматривали четыре версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием и доведение до самоубийства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что берет расследование под личный контроль и намерен регулярно требовать отчетов от правоохранителей.
Павлову было 48 лет. Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником предыдущего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула, баллотировался от "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Был депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов, возглавлял городскую организацию Партии регионов. Дважды избирался в украинский парламент по округу в Кривом Роге. В 2012 году – от Партии регионов, в 2014 году – как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.