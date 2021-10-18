В Кривом Роге нашли мертвым брата погибшего мэра Павлова – СМИ

Об этом, ссылаясь на данные правоохранителей, которые находятся на месте происшествия, сообщил "Первый городской".

По данным канала, Андрея Павлова в его квартире на улице Черняховского нашел мертвым его друг. Еще утром мужчину видели живым, уточняет СМИ. Андрей Павлов – родной младший брат Константина Павлова, ему было 46 лет, сообщил канал.

Была ли смерть мужчины насильственной, пока неизвестно.