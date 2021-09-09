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Вилкул направил в Раду обращение о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога

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Вилкул (на фото) исполняет обязанности городского головы Кривого Рога после смерти Павлова
Вилкул (на фото) исполняет обязанности городского головы Кривого Рога после смерти Павлова
Фото: Управління преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міськради / Facebook

Исполняющий обязанности городского головы Кривого Рога Юрий Вилкул направил в Верховную Раду Украины обращение о назначении внеочередных выборов мэра города в связи со смертью предыдущего мэра Константина Павлова. Об этом 9 сентября сообщается на сайте горсовета.

"Обращаюсь в Верховную Раду Украины с просьбой о назначении внеочередных выборов криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области в связи со смертью криворожского городского головы Павлова Константина Юрьевича", – говорится в документе.

Отмечается, что внеочередные выборы городского головы Кривого Рога могут пройти в марте 2022 года.

Фото: kr.gov.ua
Фото: kr.gov.ua

Фото: kr.gov.ua
Фото: kr.gov.ua

Контекст:

О смерти Павлова стало известно 15 августа. Погибшего нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие (карабин "Сайга") лежало рядом.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Нацполиции Днепропетровской области поначалу рассматривали четыре версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием и доведение до самоубийства. 7 сентября в полиции сообщили, что по результатам экспертиз, допросов и других следственных действий отбросили все версии, кроме самоубийства и доведения до самоубийства.

7 сентября Нацполиция провела в Кривом Роге 16 обысков в рамках расследования гибели Павлова. СМИ сообщали, что правоохранители провели обыски дома у и.о. мэра Кривого Рога Вилкула и его сына Александра, а также у заместителей городского головы Александра Катриченко и Евгения Удода и депутата городского совета Виктории Третьяк.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что берет расследование под личный контроль и намерен регулярно требовать отчетов от правоохранителей.

Павлову было 48 лет. Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником предыдущего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула, баллотировался от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Был депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов, возглавлял городскую организацию Партии регионов. Дважды избирался в украинский парламент по округу в Кривом Роге. В 2012 году – от Партии регионов, в 2014 году – как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.

Теги: Верховная Рада, Украина, выборы, Кривой Рог, Днепропетровская область, горсовет, Юрий Вилкул, парламент, Константин Павлов, обращение, мэр
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