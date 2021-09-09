Вилкул направил в Раду обращение о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога

Вилкул (на фото) исполняет обязанности городского головы Кривого Рога после смерти Павлова Фото: Управління преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міськради / Facebook

"Обращаюсь в Верховную Раду Украины с просьбой о назначении внеочередных выборов криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области в связи со смертью криворожского городского головы Павлова Константина Юрьевича", – говорится в документе.

Отмечается, что внеочередные выборы городского головы Кривого Рога могут пройти в марте 2022 года.

Фото: kr.gov.ua