В центре Кропивницкого застрелили мужчину. Стрелявшего задержали через несколько часов в Киеве

Около 5.00 в центре города мужчина поспорил с двумя местными жителями, выстрелил несколько раз и скрылся. Ранение получил 31-летний мужчина, он скончался до приезда медиков.

"Скорую вызвала девушка около 5.10 и просила очень быстро приехать. Карета выехала в течение двух минут. Медики осмотрели его и увидели огнестрельную рану. Он был уже мертв", – рассказал руководитель Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Александр Ярошенко.

Для розыска мужчины, стрелявшего в центре города, был введен оперативный план "Сирена". Личность стрелявшего установили в течение нескольких часов, это 24-летний житель Кировоградской области, его задержали в Киеве.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 15 лет, сообщила пресс-служба Нацполиции.