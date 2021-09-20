В центре Львова из-за утечки газа из-под земли вырвался огонь – полиция

Жители дома рассказали, что давно чувствовали запах газа Фото: Патрульна поліція Львівської області / Telegram

"Соответствующие службы уже начали устранять последствия утечки газа на улице Дудаева, 7. Дорогу планируют открыть для проезда ориентировочно после 14.00", – отметили в сообщении.

Позже правоохранители уточнили, что коммунальные службы завершили работы и движение по улице возобновилось.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал в Facebook видео инцидента.

"Жители дома говорят, что яма была уже давно и запах газа также чувствовался, в службы сообщали. Сегодня якобы из-за высоковольтного кабеля и искры загорелось", – отметил он.

Советник ПАО "Львовгаз" Петр Лукьянчук рассказал изданию Zaxid.net, что произошло повреждение высоковольтного кабеля.

"У него были механические повреждения. Электрический ток прошил газовую сеть, возникло искрение, которое повлекло возгорание газа", – сказал он.