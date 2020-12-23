В центре Одессы 19-летняя с ножом напала на незнакомца. Женщина была недовольна просьбой воспользоваться ее телефоном – полиция

По данным полиции Одесской области, 19-летняя жительница Одессы возмутилась просьбой незнакомого мужчины позвонить с ее телефона, достала нож и нанесла ему удар, а затем скрылась. Злоумышленницу задержали через несколько дней.

Злоумышленницу (в центре) задержали и отправили под домашний арест Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе полиция задержала 19-летнюю женщину, которая с ножом напала на прохожего в центре города – на улице Дерибасовской. Об этом пресс-служба областного управления Нацполиции проинформировала 23 декабря.

"Возмутившись просьбой незнакомца сделать звонок с ее телефона, злоумышленница сначала отчитала 46-летнего мужчину, а затем достала нож и ударила его в грудь, нанеся проникающее ранение. Полицию и карету скорой медицинской помощи на место происшествия вызвали прохожие. Правонарушительница же с места преступления скрылась", – сказано в релизе.

Личность женщины идентифицировали, ее нашли и задержали через несколько дней – злоумышленница скрывалась у знакомых.

На оперативном видео, которое обнародовала пресс-служба полиции, задержанная сказала, что два раза ударила незнакомца ножом, после чего выбросила нож в море.

Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.