В Черкасской области грузовики раздавили легковушку, среди погибших есть ребенок

По данным полиции Черкасской области, легковой автомобиль ZAZ Vida, в котором ехали два человека, пострадал после того, как грузовик Scania столкнулся с припаркованной колонной машин.

В результате ДТП, которое произошло утром 24 ноября в Уманском районе Черкасской области, погибли два человека. Об этом проинформировала полиция региона.

"На 545-м км автодороги Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка водитель грузового автомобиля Scania въехал в припаркованную автоколонну. От удара Ford Transit отбросило на левую обочину, в кювет. Но столкновение не остановило грузовик, и далее – автомобиль ZAZ Vida зажало между двумя фурами", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что на месте аварии погибли два человека, которые находились в ZAZ – женщина 1973 года рождения и пятилетний ребенок.

Легковой автомобиль оказался полностью деформирован, ремонту он не подлежит.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, речь идет о легковом автомобиле Daewoo Lanos.