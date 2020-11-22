В результате ДТП в Винницкой области погибли три человека

Авария с участием грузовика и ВАЗ 21 099 произошла ранним утром в Немирове на улице Соборной, сообщили в ГосЧС Украины.

Водитель легкового авто допустил столкновение с грузовиком, который стоял на проезжей части из-за неисправности Фото: suspilne.mediа

Около 4.00 утра 22 ноября в Немирове Винницкой области произошла авария – столкнулись ВАЗ 21 099 и ЗИЛ 554. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По предварительной иформации, 31-летний водитель легкового авто допустил столкновение с грузовиком, который стоял на проезжей части улицы Соборной из-за неисправности.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и двое его пассажиров погибли на месте происшествия.

Спасатели Немирова с помощью спецоборудования деблокировали погибших граждан с транспортного средства.