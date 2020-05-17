В ДТП под Киевом погибли три человека

В результате ДТП в районе села Пороскотень Киевской области погибли три человека, сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Авария произошла в 3.29 17 мая на участке дороги Клавдиево – Гавронщина. По информации спасателей, автомобиль ВАЗ врезался в дерево, в результате погибли водитель и двое пассажиров 1996-го и 1997 года рождения (возраст водителя не указан). Также травмы получили две девушки 1996-го и 1997 года рождения, их госпитализировали.
Причина ДТП на данный момент не установлена.