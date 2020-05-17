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В ДТП под Киевом погибли три человека

Утром 17 мая в районе села Пороскотень (Киевская область) автомобиль ВАЗ врезался в дерево. В результате аварии погибли три человека, еще двое получили травмы.

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В автомобиле находились пять человек, трое из них погибли
В автомобиле находились пять человек, трое из них погибли
Фото: dsns.gov.ua

В результате ДТП в районе села Пороскотень Киевской области погибли три человека, сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла в 3.29 17 мая на участке дороги Клавдиево – Гавронщина. По информации спасателей, автомобиль ВАЗ врезался в дерево, в результате погибли водитель и двое пассажиров 1996-го и 1997 года рождения (возраст водителя не указан). Также травмы получили две девушки 1996-го и 1997 года рождения, их госпитализировали.

Причина ДТП на данный момент не установлена.

Теги: Украина, ДТП, ГСЧС, авария, Киевская область, спасатели
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